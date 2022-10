A distanza di 24 ore dall'episodio avvenuto ieri riguardo alla maglia indossata da Marco Tardelli nella finale dell'82, rubata ad un avvocato e suo caro amico all'intero di un treno, proprio l'ex Campione del Mondo ha voluto lanciare un appello.'La maglia che portavo nella finale del Mundial è stata rubata ad un avvocato mio caro amico. Chiedo a chi l'avesse trovata di restituirla. E' un prezioso ricordo per me, ma soprattutto spero che il mio amico possa riaverla, perchè è disperato, non si dà pace, pensando anche di avermi fatto involontariamente un torto'.