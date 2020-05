Il ritorno di Massimiliano Allegri si avvicina. L’ex tecnico della Juventus ha ricaricato le batterie, si è riposato per un anno dopo il fantastico ciclo alla guida della Vecchia Signora, ma pur sempre faticoso, e ora attende la sua occasione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sua priorità resterebbe l’Italia, ma le possibilità di trovare un’avventura all’altezza sono poche, per questo non esclude il richiamo dall’estero. In Inghilterra è un profilo molto gradito alle dirigenze di Manchester United e Newcastle, ma non è da sottovalutare la pista che porta a Parigi. Come riporta La Stampa, il Paris Saint-Germain potrebbe dare il benservito a Tuchel in favore di Allegri, con Leonardo suo grande fan, tanto che lo avrebbe già contattato.