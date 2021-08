, protagonista della prossima Champions League su Amazon Prime Video, ha parlato così della sua Juventus:Per questo la scelta di Allegri è perfetta, perché con la rosa a disposizione tornerà a giocarsi una grande Champions League.Con Sarri si è vinto il campionato ma in Champions non è andata bene e quest’anno, pur avendo vinto due Coppe, non è andata come si sperava. Visto il mio nuovo ruolo,