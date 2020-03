L'anno sabbatico di Massimiliano Allegri sta per finire. Dopo essere rimasto fermo per una stagione come aveva annunciato, l'ex allenatore della Juventus è pronto a riscendere in panchina. Secondo Foot Mercato negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra Allegri e il Psg, che sta sondando il terreno per il dopo Tuchel, con il quale il divorzio sembra ormai segnato. L'ex allenatore bianconero è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2020, dopodiché sarà libero di scegliere di andare dove vuole e, probabilmente, opterà per una soluzione all'estero.