In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport,ha parlato del prossimo impegno dei bianconeri contro la Cremonese: "E' una gara particolarissima, in cui nessuna delle due squadre può permettersi di cedere punti. La Juve dopo la rimonta pre-pausa non può abbassare il ritmo per non perdere altro terreno dal Napoli, la squadra di Alvini ha una classifica deficitaria e ricominciare la stagione senza muoverla, dopo un mese di lavoro, sarebbe una mazzata tremenda.