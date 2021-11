Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore dellaNicolaha parlato anche delle difficoltà della squadra bianconera, dicendo la sua sulla stagione in corso. "Un mio principio è che le cose non accadano da un giorno all'altro: se vivi o subisci determinate cose, è perché le avevi dentro e te le stavi portando dietro da tempo", le sue dichiarazioni. "Negli ultimi anni si è pagata poca chiarezza nella visione delle scelte tecniche, questa appare anche agli occhi dei giocatori. Ora serve tempo per rimettersi nella giusta direzione:non ha la bacchetta magica ma sono convinto che la Juventus sia così strutturata che non avrà difficoltà a stare nei primi posti. Per lo Scudetto direi che la vedo dura, ma è sicuramente candidata al quarto posto".