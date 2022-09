Intervenuto ai microfoni di TMW, l'exVinicioha detto la sua sull'attuale situazione della squadra bianconera. Ecco il suo pensiero: "Le minestre riscaldate o i cavalli di ritorno non sono un buon segno e questo si sta dimostrando. E' brutto dire 'noi facevamo' perchè i tempi sono cambiati, ma la Juve di Boniperti non avrebbe puntato su cavalli di ritorno. Va anche detto chenon ha i giocatori giusti, sta facendo giocare il meglio che ha. Nel gruppo non c'è un elemento che sia in grado di guidare la squadra e Allegri sta cercando di barcamenarsi".