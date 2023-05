Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play, l'ex difensore della Juve Pietro Vierchowod ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla gestione di Massimiliano Allegri.'Come ho detto in altre occasioni non avrei fatto un Allegri bis. Credo che questi risultati li avrebbe potuti fare qualunque altro tecnico. Ha fatto un po’ troppe sconfitte. Non penso all’ingaggio, penso proprio al fatto che non lo avrei ripreso perché o cambiavi tanti giocatori o non riprendevi lo stesso tecnico, nell’ultimo anno secondo me i risultati non sono buoni'.