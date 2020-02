Voleva prendersi un anno sabbatico ed è stato di parola Max Allegri, che dopo l'esperienza alla Juventus ha preferito stare fermo una stagione per chiarirsi le idee. L'ex allenatore bianconero però sta già scaldando i motori per la prossima stagione, ha voglia di iniziare una nuova avventura e secondo il Corriere della Sera ha già un accordo con un top club inglese. Allegri non ha mai negato di essere affascinato dalla Premier League, e nei mesi scorsi ha svelato di seguire dei corsi per imparare la lingua.