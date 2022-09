Intervistato ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex giocatore della Juve, Alessandro Birindelli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla posizione di Massimiliano Allegri.'Nella Juve di oggi credo che pesino davvero tanto le assenze di Pogba e Chiesa, sono due giocatori che la squadra te la cambiano, Allegri ha in mano giocatori di livello alto, bisogna dargli il tempo di rimettere in sesto la situazione, perchè io sono convinto che sia in grado di farlo'.