Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Giancarloha detto la sua sul momento dellae sulla possibilità che la squadra non sia in sinergia con Massimiliano. Ecco il suo pensiero: "Io personalmente ho sempre dato per scontato che quello che avevo era il mio allenatore. Punto. Non mi sono mai posto il problema "la società dovrebbe fare questo o quest’altro". La società è sopra qualsiasi altra componente".E sulla condizione fisica e mentale dei bianconeri: "E’ sperabile che [il problema] sia soprattutto la condizione fisica visto che su quella ci si può lavorare. Sul fatto mentale, almeno questo bisogna riconoscerlo, in tutta la sua carriera Allegri ha dimostrato che sa come gestire i cervelli dei giocatori. E’ bravo a dare micro obiettivi: ragionare di partita in partita, pensare da qui al 13 novembre e non oltre. Ci sarà l’interruzione lunga, e non essere molto distanti dalle prime posizioni sarà importante, perché chiaramente uncosì a metà stagione può creare dei disagi a qualcuno e far succedere qualcosa. Inoltre la sosta permetterà alla Juve di riavere al top un giocatore importante come Chiesa. Anche per questo non bisogna perdere troppo terreno".