L'ex giocatore della Juve Massimo Mauro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, in onda su Mediaset, dove ha parlato anche della situazione in cui versano i bianconeri.'Io penso che Allegri si dovrebbe affdare alla gamba dei giocatori e la gamba ha dimostrato che ce lhanno i giovani che meritano spazio e tempo e anche contro il Monza lo hanno dimostrato. Hanno puntato l'avversario, hanno messo la gamba, ciò che non riesce agli altri in questo momento'.