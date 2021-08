L'ex calciatore della Juventus, Sebastian Giovinco, con un lungo post su Instagram ha salutato l'Al Hilal, con cui ha concluso il rapporto lavorativo. Per lui si vocifera di un ritorno in Italia, in particolare in direzione Sampdoria:"Non so nemmeno come iniziare, la mia testa e il mio cuore sono così pieni che è difficile trovare le parole giuste ora.Posso sicuramente iniziare dicendo che Hilali è stata un'esperienza incredibile attraverso la quale ho imparato tante cose nuove che mi hanno fatto crescere sia come uomo che come giocatore.In questo posto, con questa squadra e questa direzione ho raggiunto risultati così importanti, non solo come parte di questa grande squadra ma anche a livello personale.Ho incontrato persone belle e di buon cuore come tutti i miei compagni di squadra con i quali ho conquistato trofei e titoli di cui sono profondamente orgoglioso e ho vissuto esperienze meravigliose che non dimenticherò mai.Tutto l'Al Hilal, a partire dai giocatori, la direzione, lo staff e tutti i tifosi hanno reso questi 2 anni e mezzo un'esperienza di vita profonda e bella e con questo post voglio ringraziarvi tutti dal profondo del mio cuore.Lascio Riyadh con il cuore pieno del calore di questa città, pieno di tutte le persone che ho incontrato qui che mi hanno fatto sentire così amato e hanno reso il mio soggiorno in Saudi così speciale.Non dimenticherò mai questo posto e questa squadra.Auguro tutto il meglio ai miei compagni di squadra per l'inizio di questa nuova stagione.Vi terrò tutti nel mio cuore,per sempre Hilali!!!"