Dai suoi profili social, il saluto di Riccardoalla, dopo il trasferimento definitivo al Benevento:"7 stagioni insieme.Ho aspettato qualche giorno per pensare bene a cosa scrivere e sono arrivato alla conclusione che un semplice basta non serve per racchiudere tutti questi anni . Mi avete visto crescere e diventare un uomo e ora è arrivato il momento di salutarci. Volevo ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato, ringraziare i compagni di squadra, gli staff e i direttori di questa grandissima società.Ho avuto l’opportunità e la fortuna di imparare dai migliori e di cercare di rubare con gli occhi da campioni che hanno vinto qualsiasi cosa si possa vincere in questo sport.È stato un onore e detto ciò volevo semplicemente dire :“GRAZIE JUVENTUS “.