Nel gennaio dello scorso anno, Juventus e Marsiglia si sono accordate per uno scambio che ha portato Marley Aké in bianconero e trasferito Franco Tongya in Provenza. Secondo quanto riporta il media marsigliese, Le Phocéen, l'ex juventino sarebbe finito ai margini del progetto sportivo di Sampaoli. La prospettiva, adesso, sarebbe quella di un trasferimento in prestito, su di lui ci sarebbe l'interesse di diversi club di Serie B.