Scusate ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra

, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, se la prende con i tifosi inglesi sui social. L'ex centrocampista bianconero, infatti, ha commentato in modo provocatorio tramite i suoi canali social la notizia della petizione promossa dagli inglesi per far rigiocare la finale degli Europei."Scusate ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra? La rivinciamo altre mille volte", ha scritto Marchisio.​https://twitter.com/ClaMarchisio8/status/1417803354634342402?s=20