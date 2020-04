1









Quanti si ricordano del giovane Coman? Alla Juventus e al Bayern Monaco il giovane francese ha mostrato tutto il suo talento, spesso bloccato, però, da un serie ripetuta di infortuni che ne hanno compromesso il regolare utilizzo. Adesso, il francese torna nel mercato che conta. Il Barcellona adesso non pensa solo a Lautaro Martinez per il reparto offensivo. Come scrive Sport, nel mirino blaugrana c’è anche Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, ex Juve, valutato 60 milioni di euro. Insomma, nonostante i tanti problemi fisici sul francese torna l'interesse dei top club.