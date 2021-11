Bel siparietto tra Matthijse Fabrizio. I due hanno parlato a JTV al termine della partita tra, con l'ex attaccante bianconero che ha riservato sinceri complimenti al giovane olandese. "Sono onorato di conoscerti, per me sei un grande difensore, tra i più forti al mondo", le sue parole. "Spero che tu possa diventare un leader di questa Juventus perché hai tutte le potenzialità per farlo". Non si è fatta attendere la risposta di De Ligt, che ha poi accennato al gol di Ravanelli nelladel 1996 contro l', club in cui è cresciuto: "Grazie innanzitutto per i complimenti. Ho visto il tuo gol contro l'Ajax, solamente dopo però perché non ero ancora nato".