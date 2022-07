Intervistato dai microfoni di Libero, l'ex giocatore dell'Inter Beppe Bergomi, ha commentato il mercato che sta effettuando la Juve in questo avvio.'Zaniolo? Le grandi squadre si costruiscono anche per il futuro. La strategia della Juve mi piace: cerca giocatori italiani. È nel suo DNA. Nella finale di Madrid c’erano sei juventini in campo'.