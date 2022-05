In un intervista rilasciata ai microfono de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere il futuro di Paulo Dybala, accostato a più riprese ai nerazzurri.



'Con altre punte sì: altrimenti, chi va in profondità? Dovresti avere sempre il dominio del gioco, ma con il 3-5-2 non ce la fai. Per inserire lui, servirebbe cambiare qualcosa nel parco attaccanti'.