L'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato della sfida di ieri sera disputata tra i nerazzurri e la Juve nella finale dell'Olimpico.



'Fino al 2-1 è stata una buona Juventus. Partita equilibrata, non c'è stato lo strapotere di una sull'altra. La vittoria toglie anche la fatica, ora ci sono 4 giorni per preparare la prossima partita. Non so quanto inciderà sulla lotta scudetto, Milan avanti. Una squadra come l'Inter deve mettere pressione al Milan fino all'ultima giornata. Sarebbe meglio giocassero tutti alla stessa ora'.