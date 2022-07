Durante il corso della trasmissione Il Diabolico e il Divino, l'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la situazione che sta vivendo Matthjis De Ligt in quetso periodo.'Il ragazzo non ha avuto la crescita che mi aspettavo, io ho commentato la semifinale di Europa League Ajax Lione quando lui aveva 17 anni e avevo pensato che sarebbe diventato un campione. Mi aspettavo che il gioco di Sarri potesse esaltarlo, perché Sarri è un maestro come abbiamo visto anche con la crescita di Koulibaly. Quest’anno anche qualche errore l’ha commesso e le società preferiscono vendere i difensori per acquistare davanti'.