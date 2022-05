Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Karl Heinz Rummenigge ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la stagione dei nerazzurri, soffermandosi anche sulla Coppa Italia vinta contro la Juve.



'Mi dispiace molto sì, ma in fondo ha perso di poco e vinto anche la Coppa Italia contro la Juve in una finale bellissima: l’annata è stata buona, l’Inter non deve arrabbiarsi, non aveva il destino nelle proprie mani'.