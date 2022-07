Interventuo al margine dell'inaugurazione del calciomercato 2022/23, l'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che potrebbe essere l'approdo in nerazzurro di Paulo Dybala.



'Dybala è quello, è un calciatore di grandi qualità tecniche che ha colpi magici. Poi però viene fuori la mia versione di difensore e opinionista, di uno che cerca sempre l'equilibrio in una squadra. È difficile mettere insieme due attaccanti più Dybala. Si può fare, starà all'allenatore trovare le soluzioni di gioco adeguate, ma diciamo che diventa difficile. Le qualità tecniche di Dybala, in ogni caso, sono indiscutibili'.