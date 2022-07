L'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della trattativa sfumata dai nerazzurri per Bremer.'Nessun rimpianto per Bremer. Da due anni i dirigenti interisti fanno miracoli senza risorse, era impossibile competere con cifre come quelle pagate dalla Juventus. Poi tatticamente Bremer non era un vero sostituto di Skriniar. Sarebbe stato un colpo sensazionale se fosse arrivato per fare il centrale tenendo Skriniar accanto a lui, però penso non ci sia mai stata questa eventualità'.