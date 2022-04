Nel pre partita delle sfide di Champions, l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Infinity, dove ha parlato di Darwin Nunez, accostandolo ad Erling Haaland e a Dusan Vlahovic.



'Che sia l’Inter o lo Spezia, i problemi li hanno tutti. I momenti più difficili li abbiamo tutti, sia che si giochi il nostro campionato che si giochi lo scudetto. Con la vittoria sulla Juventus, l’Inter ha avuto un morale importante per il loro obiettivo finale. Noi aspetteremo la migliore Inter possibile, vedendo le ultime partite sono in forma e ci aspettiamo questo. Saremo al nostro massimo per affrontarli'.