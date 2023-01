L'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha commentato anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr.'Ho allenato l’Al-Nassr, non mi hanno pagato per 6 mesi e sono andato via. Ronaldo a 38 anni diventa ambasciatore del calcio in Asia, che andrà a crescere con probabilità che l’Arabia possa ospitare i Mondiali 2030'.