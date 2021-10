L'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale,, intervistato da gianlucadimarzio.com, ha parlato della sua esperienza concome CT: "Subito dopo la partita sapevamo che avremmo dovuto affrontare la Spagna. Il giorno seguente Conte ci disse che sul piano della concentrazione non potevamo sbagliare nulla ma che per il modo in cui giocavamo potevamo metterli in difficoltà. Conte è uno così, gli piace preparare tutto nei dettagli, come dovevamo andare a prenderli e come dovevamo giocare la partita. Lui era convinto che potessimo fare male alla Spagna con il modo di gioco che avevamo e così è andata. Il primo gol viene da una mia punizione, non studiata in allenamento ma a me piace tirare sul palo del portiere, per De Gea è stato difficile bloccare la palla e Chiellini è stato bravo a buttarla dentro"