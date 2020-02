L’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dei ricordi in nerazzurro: “La vittoria allo Stadium nel 2012? Una grande soddisfazione e una grandissima vittoria di tutto il popolo interista. Avevamo deciso di giocare a viso aperto e in maniera spregiudicata, tutto sarebbe potuto accadere eccetto prendere gol immediatamente. E fu ahimè esattamente ciò che accadde. Anche se c’era un fuorigioco netto. Ero anche in linea con il guardalinee”.



SU QUELLA NOTTE - “La cosa fu abilmente mascherata, ma sulla ‘non espulsione’ di Lichtsteiner, a causa di un violento pugno alla panchina, mi ruppi la mano. Per tutti i novanta minuti era come se non avessi avuto nulla, ma sul pullman che ci riportava a Milano invece cominciai a percepire un dolore tremendo”.



IL 3-4-3 DELLO STADIUM - “Ero convinto fosse l’unico modo per metterli realmente in difficoltà. Erano troppo forti e sicuri di ciò che facevano per preparare una gara attendista. La pensai così e i ragazzi furono perfetti nell’interpretare una grande gara, strameritando di vincere”.