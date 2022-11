In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Veronica Offside, ha annunciato la fine dei rapporti con il giocatore olandese.'Non sta andando bene, proprio no. I problemi di cui avevo parlato all’inizio sono diventati più grandi. Non mi aspettavo che fosse così difficile, è dura. Conosciamo tutti le sue qualità, le ha mostrate all’Ajax all’inizio di questa stagione, e prima anche al PSV. Deve stare bene e deve avere le persone giuste intorno a sé. Gli ho mandato un messaggio e spero che lo raccolga. Ma non lo sosterrò più. Forse è un bene che mi sono tirato indietro per un po’. Forse ora si sveglierà e si metterà al lavoro da solo. Con me ha finito. Non è certo una sconfitta per me. Deve farlo per se stesso, non per me'.