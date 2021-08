nella sua grande carriera da centravanti ha vestito pure la maglia dell'Inter, e della squadra nerazzurra ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Era una corazzata, ma adesso è andato via Hakimi e se ne va Lukaku. Simone Inzaghi avrà un duro lavoro: bisogna dimenticare in fretta i successi e mettersi a sgobbare per nuovi traguardi. In più c’è l’eredità di Conte che pesa parecchio. Non sarà come Lukaku perché come il belga ce ne sono pochi in giro, a meno che non comprino Mbappé, ma non credo.