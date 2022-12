In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato anche della lotta scudetto, indicando quella che a suo modo di dire è la favorita per la vittoria finale.'Il Napoli merita lo Scudetto per quanto fatto vedere in questi primi tre mesi di campionato. Alla ripresa giocherà contro l’Inter con un Lukaku non in condizione e un Lautaro ancora sul pullman. Poi ha la Juve, ma se dovesse vincere contro entrambe? Cosa succederebbe? Mi affascina poi la sfida anche di Mou e Sarri con Roma e Lazio. Entrambi sono maniaci del lavoro'.