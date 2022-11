L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato della sfida scudetto ai microfoni di Assisi Sport.'L’Inter si sta riprendendo in campionato, ma il Napoli di Luciano Spalletti, che ho avuto come allenatore, va davvero molto veloce. A gennaio vedremo se sarà in grado di arrivare in fondo e vincere. Simone Inzaghi è un bravo allenatore. Sono felice per il Monza, conosco l’allenatore Raffaele Palladino, ci ho giocato insieme, ha saputo ingranare la giusta marcia stupendo tutti, faranno bene, lui è bravissimo'.