L'ex calciatore dell', Mauro, intervenuto a calciomercato.com, ha parlato del famoso contatto tra: "Ricordo l'episodio di Ronaldo in quello Juve-Inter del 1998, durante il quale il massimo che Gigi Simoni disse all'arbitro fu 'Ma si vergogni!'. Questo fa capire che tipo di uomo era. Una delle ultime brave persone della vecchia generazione, più passa il tempo e più penso che si stiano perdendo i valori. Io ho pensato subito che l'arbitro indicasse il dischetto, perché Ronaldo non era un giocatore che cercava l'impatto con l'avversario per prendersi un fallo o provava a simulare, lui giocava sempre per fare gol. Quello che ci ha fatto arrabbiare di più però è stato il rigore fischiato alla Juventus sul capovolgimento di fronte. Forse sarebbe stato più giusto fermare il gioco dopo le nostre proteste".