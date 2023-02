Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex giocatore dell'Inter Beppe Bergomi ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla gara di Europa League tra Juventus e Nantes.'Non è una situazione facile, ci sono state mille problematiche e trovare continuità non è semplice. Ci sono ragazzi giovani che però sentono lo spogliatoio, lo vivono e si portano dietro certe vicende. Ieri sera la Juve ha fatto un buon primo tempo, poi non è riuscita a far correre la palla. Ogni tanto si abbassa, aspetta l'avversario... Deve trovare continuità, ma capisco le problematiche'.