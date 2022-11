Le parole di Igor, ex calciatore dell', alla Gazzetta dello Sport:JUVE-INTER - «In una partita così non esistono favoriti. Juve-Inter è sempre 50 e 50, non conta lo stato di salute, lo stato psicologico, l’euforia del momento. È tutta un’altra storia. Per i giocatori della Juve non peserà il fatto di essere in un momento complicato, di essere usciti dalla Champions. Né per l’Inter farà differenza il ritrovato entusiasmo e il fatto di aver superato un girone molto duro in Europa. Contano i 90 minuti di domenica, niente più».CRISI JUVE - «Dico una cosa: ma perché hanno lasciato andare via Dybala? Come si fa a rinunciare a un talento come quello dell’argentino? Una volta in Italia c’erano i numero 10 più forti del mondo, italiani e stranieri. Alla Juve hann visto Platini, Baggio, Del Piero, Zidane: oggi non c’è il fuoriclasse».