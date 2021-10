Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato a TMW: "L'errore nel calcio c'è sempre, che determina sconfitta, vittoria e pareggio. Bisogna rivedere comunque il regolamento e parla chiaro. Dumfries ha fatto un fallo che era da rigore, poi possiamo sindacare sul fatto che l'arbitro abbia visto o meno, valutando in un modo o nell'altro. È stato richiamato e poi facciamo analogie con cose successe in altri campi ma si entra nell'ambito dei sospetti o cose del genere, vorrei evitare di parlare di questo".