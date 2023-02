Intervenuto ai microfoni di Napolicalciolive.com, l'ex calciatore dell'Inter Fulvio Collovati ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso plusvalenze.'Aspetto di vedere la sentenza definitiva. Certo, l’unica cosa che dico è che si è scoperto il vaso tutto d’un tratto quando sono anni e anni che queste plusvalenze si fanno. Per cui improvvisamente tutto si scopre, prima si dormiva? Non è che esistono da un anno le plusvalenze, ci sono da una vita. Per cui commento solo le sentenze. Mi viene da ridere che tutto venga scoperto adesso'.