L'ex dirigente dell'Interè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha presentato il match fra Inter e Fiorentina ma ha anche detto la sua su altre tematiche: "Inter? Una squadra che perde 9 partite non è competitiva. Il tecnico c'ha messo del suo. I giocatori quando devono scendere in campo in Europa hanno un rendimento perché magari devono mettersi in mostra, in campionato vedo un impegno diverso. Contro la Juve non correva nessuno. C'è una monotonia nel gioco.