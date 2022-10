L'ex calciatore di Milan e Inter, Aldo Serena, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della lotta scudetto includendo anche la Juve di Max Allegri.'Siamo dentro una stagione anomala, nessuno può sapere con certezza che campionato sarà da gennaio in avanti. L’Inter deve crederci, per come la vedo io non è giusto tagliar fuori neppure la Juve da questi ragionamenti'.