Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex centrocampista nerazzurro Juan Sebastian Veron ha detto la sua su Juventus e Inter in attesa della sfida di questa sera di Supercoppa Italiana. Fu proprio lui a decidere l'ultima finale tra le due squadre, nel 2005. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Il valore di Allegri non è in discussione, ma a pochi giorni dalla fine del mercato ha perso Ronaldo, non uno qualsiasi. L'Inter adesso è un passo avanti rispetto alla Juventus. Come squadra e come gruppo. Nerazzurri favoriti? La classifica dice questo, ma in partite secche spesso decidono gli episodi e le invenzioni dei fuoriclasse. Spero in una vittoria dell'Inter che mi sembra anche più solida per quello che ha fatto vedere finora. La Juve inoltre ha qualche assenza che potrebbe pesare".