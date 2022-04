Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex Inter Esteban Cambiasso ha parlato del momento della squadra di Simone Inzaghi tornando anche sulla vittoria in campionato contro la Juve. Ecco il suo pensiero: "La caduta è iniziata con la sconfitta immeritata nel derby, poi i nerazzurri sono rinati dopo il successo non meritato con la Juve. L'Inter ora è in salute, il derby di Coppa Italia ha dato fiducia e convinzione, deve continuare a giocare meglio e basta".