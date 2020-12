Tarcisio Burgnich, ex calciatore dell'Inter ma anche bianconero per una stagione, nel corso di un'intervista a La Repubblica ha parlato dell'andamento del campionato, delle probabilità scudetto e del gioco della Juventus di Pirlo: "Favorita scudetto? Dico l'Inter. I ragazzi sono volenterosi, è un gruppo già formato, con entusiasmo e voglia di fare bene. Per la prima volta dopo tanti anni mi sembra che la Juve sia al livello delle altre squadre migliori, non un gradino sopra come in passato. Posso sbagliarmi, ma l'impressione è quella. Di calcio, comunque, ne guardo molto meno di un tempo".