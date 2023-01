L'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche della lotta scudetto e della super sfida di venerdi sera tra Napoli e Juve.'Ci sono quattro squadre. I nerazzurri sono quelli più in difficoltà, a 10 punti dal primato e con tre squadre davanti. Poi Napoli-Juve di venerdì sarà una partita importante, non decisiva. Qualora dovessero vincere i padroni di casa sarebbe comunque un passo avanti importante. Chi la decide? Secondo me ci saranno pochi gol. Magari la Juve può trovare il gol da palla inattiva. Il Napoli da una giocata corale. Resto convinto che gli azzurri restino i favoriti per il tricolore'.