L'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione di Calciomercato l'Originale, in onda su Sky Sport, dove ha parlato anche della scelta di Lukaku di non trattare più con l'Inter.'Quella di Lukaku è scelta. Provo a mettermi in suoi pani: non aver giocato finale è stata una delusione forte per lui. Non rispondere al telefono, però, non è un comportamento da professionisti'.