Intervenuto negli studi di Sky, l'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla sconfitta subita dalla Juve contro il Napoli.'Ha speso tantissimo in energie nervose a causa della penalizzazione, perché si era convinta di voler arrivare in Champions a dispetto della penalizzazione e ci era anche arrivata vicina. Poi ha perso contro Roma, demeritando, e Lazio, e ora mi sembra più in difficoltà'.