Intervenuto ai microfoni di TV Play, l’ex portiere dell’Inter Sebastian Frey ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta scudetto.‘Questa sosta non farà bene considerando le top squadre quanti internazionali hanno, questi club il mese dopo pagheranno questo mondiale strano. Per lo scudetto non è fatta per niente, il Napoli sta dimostrando molto, ma il Milan è lì dietro, la Juventus sembrava spacciata e guardate oggi. Se gli azzurri fanno una seconda parte perfetta sarà strameritato, però quelle tre o quattro dietro continueranno a spingere’.