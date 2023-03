L'ex calciatore dell'Inter Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Febbre a 90°, dove ha parlato anche di Gleison Bremer.'Kim? "Che colpo, sostituire un idolo come Koulibaly non era semplice, per me è stupefacente ciò che sta facendo in soli sei mesi, se penso che Bremer per passare dal Toro alla Juve ha avuto i suoi problemi, lui non li ha avuti. Il coreano è devastante, è un difensore in ascesa, può anche migliorare tecnicamente, rinnoviamogli il contratto perché in Italia siamo debolucci, agli occhi degli altri campionati'.