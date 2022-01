Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore nerazzurro Juan Sebastian Veron ha parlato di Juve e Inter in attesa della finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera, finale che nel 2005 fu decisa proprio da un suo gol nei supplementari.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Juve meno forte di allora? Hanno dominato per nove anni e sfiorato la Champions, ma tutti i cicli, anche i più vincenti, si esauriscono. Basta che alcuni giocatori vadano via e altri perdano la spinta. Quando sei abituato a una marcia e poi cali è dura risalire. Ma la Juve resta un grande club e non ci metterà molto a rialzarsi, a prescindere dalla Supercoppa".

E sul derby argentino Lautaro-Dybala: "Rinnovo? È chiaro che entrambi i club pensano a loro per un lungo periodo. Già ai miei tempi, quando arrivavi in squadre come Inter e Juve, ci pensavi due volte prima di andartene. Paulo e Lautaro sono comunque molto diversi: forse, per le qualità che possiede, Dybala può far vedere qualcosa di più, mentre Martinez finora è stato sempre decisivo anche se è in Italia da meno anni. Restano due giocatori di classe, l’Argentina fa bene a tenerseli stretti".