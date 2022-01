Alessandro Altobelli, intervenuto negli studi di Novantesimo Minuto, ha parlato di Paulo Dybala e della possibile trattativa con l'Inter:



"Lo vado a prendere io a Torino per portarlo a Milano. Secondo me Dybala è uno di quei pochi giocatori rimasti che ha quell'invenzione e che ti può cambiare la partita in un attimo. È un ottimo giocatore e lo vedrei bene nell'Inter, eccome. Quando ti capitano certe occasioni non bisogna lasciarsele scappare".